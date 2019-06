Hannah Gadsby komt naar Amsterdam

Haar vorige show ’Nanette’, waarvoor zij meerdere awards won en waarmee zij zelfs in de Amsterdamse comedyclub Toomler te zien was, bereikte een wereldwijd miljoenenpubliek vanaf het moment dat de voorstelling in 2018 ook op Netflix te zien was. De show maakte veel los omdat Gadsby erin uitlegt dat zij met comedy wil gaan stoppen omdat zij haar pijn niet langer wil weglachen.

Gestopt is de 41-jarige Gadsby, die bekend staat om het onverbloemd vertellen van persoonlijke verhalen over haar leven als lesbische vrouw, dus allerminst. En gelukkig maar, want ’Nanette’ leverde haar veel nieuwe fans op. Door haar bekenheid zal het ongetwijfeld een stuk harder gaan met de kaartverkoop voor 13 november.