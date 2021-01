Actrice Cicely Tyson (96) overleden

„Met pijn en verdriet laat de familie van mevrouw Cicely Tyson weten dat ze deze middag is overleden. Ze is vredig heengegaan. De familie vraagt nu om rust en privacy”, aldus manager Larry Thompson.

In een eigen statement liet Thompson het volgende weten: „Ik heb 40 jaar lang het management van mevrouw Tyson gedaan, wat een enorme eer was. Ze zag haar net verschenen biografie Just As I Am als een kerstboom die mooi opgetuigd wordt en vandaag heeft ze een ster bovenaan de boom gezet.”

Tyson was zowel een icoon op televisie, als in film en op Broadway. Ze won onder meer een Emmy Award, een Tony Award en meerdere Screen Actors Guild-prijzen. Daarnaast werd ze vele malen genomineerd voor haar werk, onder andere voor een Oscar en Golden Globe.

Ze was gedurende haar lange en indrukwekkende carrière een rolmodel voor zwarte vrouwen en zette zich jarenlang in voor raciale gelijkheid. In 2016 onderscheidde toenmalig president Barack Obama haar met de hoogste eer die een Amerikaans burger kan krijgen: de Presidential Medal of Freedom.

In 1981 trouwde de actrice met jazz muzikant Miles Davis, na eerder geposeerd te hebben voor de cover van Davis’ album Sorcerer. Het huwelijk eindigde in 1988 en was volgens Tyson ’vrij turbulent’.

Verdriet

Het overlijden van actrice Tyson is hard aangekomen bij Amerikaanse sterren. Via sociale media uiten ze hun verdriet, maar vooral respect voor de actrice.

Oscar-winnares Viola Davis laat weten: ’Ik ben gebroken en mijn hart is zojuist in stukjes gebarsten. Ik hield zoveel van jou, jij was alles voor mij! Jij gaf me het gevoel geliefd en gewaardeerd te zijn, in een wereld waarin donkere meisjes nog steeds niet altijd gezien worden. Jij gaf me toestemming om te dromen.”

Zangeres en actrice Zendaya is ook diep bedroefd om het overlijden van haar grote voorbeeld. „Dit doet pijn. Vandaag eren en vieren we het leven van een van de allergrootsten ooit. Bedankt voor alles Cicely Tyson, rust in vrede en kracht.”

Gayle King plaatste een filmpje waarin haar laatste interview met Tyson te zien is, die ze onlangs nog interviewde naar aanleiding van Tysons net verschenen biografie. „Bedankt voor alles, Cicely Tyson.”