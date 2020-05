Gaat voor Gerrie van der Klei ooit het doek weer op?

Door alle onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, is het nog maar de vraag of actrice en zangeres Gerrie van der Klei ooit nog terugkeert op de bühne. „Ik zou dolgraag horen dat we de draad weer kunnen oppakken.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Van de ene op de andere dag verdween ze, net als al haar collega’s, letterlijk van het toneel. GERRIE VAN DER KLEI speelde een glansrol in de musical ANASTASIA, maar zit nu al weken thuis. De toekomst is zeer ongewis. Ze was deze week even terug in haar kleedkamer en daar werd de pijn ineens voelbaar en inzichtelijk. Want voor de inmiddels 75-jarige theaterster is het zelfs onduidelijk of zij, vanaf een bühne, het doek ooit weer zal zien opengaan...