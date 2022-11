Brooklyn Beckham (23) had al vader willen zijn

Brooklyn benadrukt dat het ’natuurlijk’ wel om het lichaam van zijn vrouw Nicola Peltz gaat. „Maar ik heb altijd al een heel stel kinderen willen hebben”, aldus Beckham in gesprek met People. „Dat is iets wat ik heel graag wil.” De vader van Brooklyn, David Beckham, werd jong vader. „Hij was 23 toen hij mij kreeg. Ik ben nu zelf ook 23. Ik heb altijd al jong vader willen worden.”

In een eerder interview liet Beckham weten dat hij droomt van tien kinderen. Nicola zou kiezen voor acht kinderen en wil dan zowel adopteren als zelf dragen. Wat haar berreft wachten ze daar overigens nog wel een paar jaar mee.

De oudste van vier Beckham-telgen en Peltz stapten in april van dit jaar in het huwelijksbootje. Het stel woont samen in Los Angeles. „Haar familie woont in Florida en de mijne in het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben ons eigen leven hier en daar genieten we van.”