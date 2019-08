Willie Nelson blaast tournee af vanwege ademhalingsproblemen

„Het spijt me dat ik mijn tour moet annuleren, maar ik heb een ademhalingsprobleem dat ik door mijn arts moet laten controleren”, schreef Nelson donderdag op Twitter. „Ik zal terugkomen”, beloofde hij zijn fans. Nelson zou nog dertig optredens geven. Op 29 november stond de laatste gepland in Oklahoma.

Willie kampt al langer met gezondheidsproblemen. In mei moest hij zijn show in Charlotte, North Carolina al na een paar minuten stoppen wegens ademhalingsproblemen. Een paar maanden daarvoor schrapte hij al zijn optredens vanwege een flinke verkoudheid of griep.