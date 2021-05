Jongste dochter Bruce Willis en Demi Moore verloofd

Voor fans van de familie is Dillon een bekend gezicht: aan het begin van de coronacrisis dook hij geregeld op in kiekjes van de clan, die gezamenlijk in quarantaine was op de ranch van de familie in Idaho. Tallulah en haar drie zussen verbleven daar samen met hun partners, Demi, Bruce en zijn vrouw Emma en hun twee jongere dochters.

Zussen Rumer en Scout waren er dinsdag als de kippen bij om Tallulah te feliciteren. Scout grapte dat Dillon nu de eerste Willis-broer was en Rumer liet weten ontzettend veel van het aanstaande echtpaar te houden. Moeder Demi heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de verloving van haar dochter. Pa Bruce is niet actief op social media.