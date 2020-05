Zwangere Katy Perry: ’Nieuwe norm van leven maakt me depressief’

„Soms weet ik niet meer of het erger is om het virus te vermijden of dat deze nieuwe norm van leven mij depressief maakt”, aldus Katy, die inmiddels bijna twee maanden in zelfquarantaine zit in Los Angeles met haar liefje Orlando Bloom.

Voorlopig zijn Katy en Orlando nog wel even aan huis gebonden, nu het erop lijkt dat de lockdown voor Los Angeles en de aangrenzende gebieden met drie maanden wordt verlengd.