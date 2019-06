Mary J. Blige is weer gelukkig in haar eentje

„Ik ben heel tevreden en blij met mezelf”, zegt de 48-jarige Mary, die vorig jaar haar huwelijk na vijftien jaar zag stranden, in People. „Ik heb geleerd om weer gelukkig te zijn met alleen Mary, te genieten van mijn eigen gezelschap en om het grootste deel van de tijd op mezelf te zijn. Ik ben heel dankbaar.”

Met een flink aantal liedjes over verbroken relaties in haar repertoire, was het voor de zangeres juist fijn om haar pijn te delen op het podium. „Dat is therapeutisch. Om terug te denken aan iets en het opnieuw te beleven zonder helemaal door te draaien, is een waar cadeautje van God.”