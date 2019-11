Maarten Heijmans komt met Ramses Shaffy-album

De liedjes op de plaat werden door Maarten zelf uitgekozen. Zo staan er bekende hits op als Sammy, Laat me en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, maar koos de acteur ook voor onbekendere liedjes. „Elk nummer op dit album heeft veel voor me betekend tijdens de voorbereiding en het draaien van de dramaserie en ik heb aan elke track iets persoonlijks kunnen toevoegen.”

Maarten gaat met Ramses’ repertoire ook op tournee. Zo treedt hij volgend jaar april op in onder meer TivoliVredenburg in Utrecht, 013 in Tilburg en Paradiso in Amsterdam. Eerder werd al bekend dat de acteur op 1 december in de Stadsschouwburg in Amsterdam zou optreden.

Kort na de opnames van de serie Ramses, waarvoor Maarten een Gouden Kalf en een Emmy won, ging de acteur al op tournee met zijn liedjes. Maar het bleef toch knagen. „We hadden eraan gewerkt deze arrangementen live uit te voeren, maar in mijn hoofd hoorde ik eigenlijk altijd een studioalbum; iets wat gelaagder en genuanceerder en gedetailleerder was. Toen ik begin 2019 besefte dat het 1 december Ramses’ tienjarige sterfdag zou zijn, wist ik: dán wil ik de nummers op een album uitbrengen. En dan is het klaar. Ik ben al zo lang met Ramses bezig. Dit nieuwe album voelt als de strik waarmee ik alles wat ik met Shaffy heb gedaan, bij elkaar bind.”