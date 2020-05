Koningin Elizabeth blij dat Australië nog paardenraces heeft

Premier Scott Morrison meldde het gesprek met de koningin op Facebook. „Het was erg aardig om vanavond een telefoontje te ontvangen van Hare Majesteit die wilde checken en zien hoe het met ons gaat in Australië. De koningin was erg benieuwd naar onze voortgang bij de bestrijding van Covid-19 en was blij dat we de ergste gevolgen hebben weten te voorkomen”, schreef de premier.

De koningin was ook benieuwd naar het herstel van de vreselijke bosbranden die Australië eerder dit jaar troffen. Ook de aanhoudende droogte had haar belangstelling. „Hare Majesteit was ook blij te horen dat in Australië nog steeds paardenraces worden gehouden en stuurde haar beste wensen naar alle Australiërs”, vertelde Morrison.

Het gesprek met de Australische regeringsleider was het tweede uit een serie van ’ontmoetingen’ die de vorstin heeft aangekondigd te zullen hebben met de premiers van Gemenebestlanden en in het bijzonder de vijftien landen waarvan ze naast het Verenigd Koninkrijk koningin is. Vorige week sprak Elizabeth al met premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland.