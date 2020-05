Stiefdochter Matt Damon genezen van het coronavirus

Alexia woont in New York, waar ze studeert. Matt woont met zijn vrouw Luciana en drie dochters in Ierland. Alexia is hun oudste, zij komt uit een eerder huwelijk van Luciana.

Zij en haar huisgenoten waren allemaal getroffen door het virus. „We gaan binnenkort terug naar Los Angeles en ontmoeten haar daar weer, zodat we kunnen uitzoeken wat we met deze gekke situatie moeten doen”, zegt Damon. „Iedereen is in orde, maar voor Luciana’s moeder en mijn moeder is het wel eng”, voegt hij daaraan toe.

De acteur, die vooral bekend werd door de Bourne-films en Good Will Hunting, zegt ook dat iedereen braaf de handen wast en afstand houdt. „Maar het blijft eng, zeker voor onze ouders.”