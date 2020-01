Nikkie Tutorials vindt uitnodiging talkshow Ellen onwerkelijk

Nikkie vloog maandag naar Los Angeles en is in de aflevering van woensdag te zien. Met de talkshowhost praat ze onder meer over haar coming-out als transgender. Het gesprek is al opgenomen. „Ik kan niet wachten tot jullie dit zien”, vertelde de YouTube-ster, die uiteraard haar eigen make-up voor het programma heeft gedaan.

De vlogster heeft een goede week, want ze hoorde ook dat ze is genomineerd voor een Shorty Award, de prijzen die jaarlijks in Amerika worden uitgereikt aan sterren op sociale media. Nikkie kan worden gekroond tot YouTuber van het jaar. Het nieuws en haar bezoek aan Ellen vierde de internetster met een stuk cheesecake.

Nikkie maakte vorige week in een video bekend dat ze als jongen is geboren. Het filmpje is inmiddels door meer dan 31 miljoen mensen bekeken.