Rebekah Vardy na verlies War of the Wags: ’Ik ben erin geluisd’

WK voetbal

Messi drukt Argentinië in rol van underdog: ’Brazilië, Frankrijk en Engeland favoriet’

Voetbalvedette Lionel Messi vindt Argentinië niet een van de topfavorieten voor de zege op het WK in Qatar. Volgens de sterspeler van Paris Saint-Germain zijn met name Brazilië, Frankrijk en Engeland beter dan de rest, zegt hij in een interview met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol.