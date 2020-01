Kendall Jenner onder vuur vanwege omstreden hondenketting

De ketting moet voorkomen dat de hond gaat trekken doordat de pinnen dan in zijn nek steken. Volstrekt onnodig, menen Kendalls volgers. „Walgelijk dat ze haar dier traint door hem zo’n pijnlijke ketting om te doen. Ze wil alleen maar leuke Instagram-foto’s maken en denkt niet aan wat fijn of juist niet prettig is voor haar hond.”

Een andere volger laat weten: „Huur een goede trainer in om het gedrag van je viervoeter te verbeteren of geef hem weg aan iemand die daadwerkelijk goed voor hem zorgt. Je hebt er het geld voor, dus wat let je? Deze kettingen kunnen echt niet meer.”

Dierenorganisatie PETA mengde zich ook in de discussie. „Dit soort kettingen zorgen voor pijn en ongemak bij de hond, wat uiteindelijk kan lijden tot fysieke en emotionele schade bij het dier.”