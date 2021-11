Meghans ’geheugenverlies’ is mogelijk keerpunt in privacyzaak

De hertogin van Sussex liet woensdag in een schriftelijke verklaring tijdens het beroep van uitgeverij Associated Newspaper Limited (ANL) weten dat ze toch had meegewerkt aan het boek. Dat terwijl ze dit tijdens hoorzittingen begin dit jaar nog ontkende.

Haar verklaringen waren destijds genoeg om de rechter ervan te overtuigen dat Associated Newspaper haar privacy had geschonden door een brief aan haar vader te publiceren. Die werd verzocht excuses te publiceren op de voorpagina van ANL’s uitgave The Mail on Sunday, maar ging in beroep tegen die uitspraak.

Niet alle feiten

Tijdens de beroepszaak blijkt door de verklaring van Meghan en haar voormalig perschef Jason Knauf dat de rechter destijds niet alle feiten kende. De uitgeverij heeft altijd volgehouden dat de hertogin haar recht op privacy heeft verspeeld door haar staf en vrienden gesprekken te laten voeren met de schrijvers van Finding Freedom. Iets wat Meghan en Harry altijd hebben ontkend, maar dus - volgens de hertogin - zijn vergeten.

Het hoger beroep duurt nog tot en met donderdag. Daarna moet blijken of er een rechtszaak of nieuwe hoorzitting komt, of dat Associated Newspaper toch weer ongelijk krijgt.