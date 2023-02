Zieke Christina Applegate verschijnt voor het laatst op rode loper met statement

Aan de arm van haar dochter Sadie (12) betreedt Christina voor de laatste keer de rode loper. ’F*ck you, MS,’ is te lezen op de wandelstok die zij vasthoudt. „Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik over een rode loper wandel. Dit zal het laatste jaar zijn dat ik nog sterk genoeg ben”, vertelt de actrice wanneer ze voor de laatste keer naar de camera’s heeft gelachen.

Christina was genomineerd voor ’Beste Vrouwelijke Hoofdrol’ in de reeks Dead To Me, maar won de prijs niet. Al voelde zij zich zondagavond nog steeds een winnaar. „Dit is een belangrijk awardseizoen voor mij, want het is mijn laatste”, zegt ze. Uiteindelijk won Jean Smart de prijs voor haar rol in de serie Hacks.