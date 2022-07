André en Monique genieten van vakantie: ’Van jetlag naar jetski’

Op het platform deelt Monique een foto en video van vader en zoon die samen op een jetski zitten. „Van jetlag naar jetski”, schrijft ze erbij. Ook deelt ze in haar Instagram Stories een foto waarop te zien is hoe Hazes op een zwemband in het zwembad geniet van de zon.

Eerder dit jaar gingen de zanger en zijn ex ook al met hun zoontje op vakantie. Die reis naar de Verenigde Staten was om te onderzoeken welke ’vorm’ ze als gezin nodig hebben in de toekomst. „Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen waar we samen onszelf kunnen zijn”, schreef Monique toen. Het drietal zou nu in Thailand zijn.

Westenberg en Hazes hadden tussen 2014 en 2021 een knipperlichtrelatie. De zanger haalde in september vorig jaar zijn agenda leeg omdat hij kampt met een ’emotionele burn-out’. Concerten voor dit jaar werden later geannuleerd zodat hij tijd heeft om te herstellen. Momenteel zou Hazes bezig zijn met het plannen van een comeback.