'Britney Spears werkt niet aan eigen documentaire'

De New York Post meldde afgelopen week dat de 39-jarige geïnspireerd was geraakt door Framing Britney Spears, een aflevering van docureeks The New York Times Presents.. van streamingservice Hulu. Die uitzending, maandag in Nederland te zien op Net5, deed veel stof opwaaien, vooral vanwege de manier waarop de media met de zangeres omgingen in de periode voorafgaand aan haar mentale inzinking in 2007. Die leidde ertoe dat ze onder curatele van haar vader werd gesteld.

Britney zou volgens die eerder berichten met een vrouwelijke regisseur in gesprek zijn over haar medewerking aan een nieuwe docu. De bron meldt aan TMZ dat er inderdaad een documentairemaakster contact heeft gezocht met het team van Britney en verschillende bekenden van de zangeres, maar dat de muzikante geen medewerking heeft verleend en ook niet van plan is dat te doen.