RTL schrapt Temptation Island vanwege corona

De online-versie van het programma, die op Videoland te zien is, gaat vooralsnog wel door. Deze opnames vinden plaats in Italië. Op dit moment ziet RTL geen reden om deze uitzendingen te schrappen. In principe zou deze online-versie van het najaar te zien moeten zijn. „Maar ook hier zijn we wel afhankelijk van de actuele situatie rond het coronavirus”, voegt een woordvoerder van RTL daar aan toe.

Eerder maakte RTL ook al bekend dat de opnames van het populaire programma Expeditie Robinson voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld vanwege de corona-epidemie.