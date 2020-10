Danny Vera dankzij coronacrisis uit rollercoaster

„Voor heel veel mensen was het verschrikkelijk maar voor mij persoonlijk was het eigenlijk heel lekker”, vertelt Danny in de eerste aflevering van Volle Zalen, die dinsdagavond te zien is op NPO 2. Tien jaar lang ging de zanger van concert naar concert. Hoewel hij daar „heel dankbaar” voor is, was het ook fijn dat optreden even op een laag pitje stond. „Op een gegeven moment kom je in een soort surrealistisch iets terecht dat heel je agenda leeg is. We zaten gewoon een maand lang thuis en het was heerlijk.”

Die rust bleek ook op een ander vlak een positieve uitwerking te hebben. Danny’s vrouw raakte zwanger. „Dan komt die corona en wordt er gezegd: je mag niet meer naar het ziekenhuis”, zegt Danny over het zwangerschapstraject dat hij en Escha jarenlang volgden. „Ja en dan in die coronatijd gaat het wel. Dat is wel heel leuk.” Zelf wijdt hij het aan de rust. „Gewoon niks. Niks doen. Ik denk wel dat als je iets krampachtig probeert, dat het dan misschien niet werkt. Je moet gewoon een beetje loslaten.”

Dat hij eind dit jaar voor het eerst vader wordt, vindt hij heel bijzonder. „Ik heb me gewoon vermenigvuldigd. Ik weet niet of dat heel goed voor deze planeet is. Maar goed, die andere leipies hebben het ook gedaan. En als het een beetje op zijn of haar moeder lijkt, dan is het prima.”