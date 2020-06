Vincent: ’Bij Gauguin gaat seks boven ambitie’

VINCENT VAN GOGH Ⓒ Foto VAN GOGH MUSEUM

Voor het bedrag van €210.600 is het Van Gogh Museum eigenaar geworden van de unieke brief die Vincent van Gogh in 1888 samen schreef met Paul Gauguin aan hun gezamenlijke vriend Émile Bernard. Hierin reppen de twee kunstenaars onder meer over hun bordeelbezoek. Het schrijven werd dinsdag aangeboden bij het veilinghuis Drouot in Parijs.