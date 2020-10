Sofia Coppola en Bill Murray: reünie na 17 jaar

Ⓒ Foto Apple

’Lost in translation’ ging in 2003 als een filmisch meesterwerk de boeken in. In het bijzonder de samenwerking van de destijds piepjonge regisseur Sofia Coppola en de reeds gearriveerde acteur Bill Murray trok de aandacht. Voor ’On the rocks’ (Apple TV Plus, on demand) kwamen de twee zeventien jaar later eindelijk weer samen.