Jane Fonda heeft spijt van plastische chirurgie

Ⓒ Getty Images

Jane Fonda heeft spijt van haar plastische ingrepen. Dat zegt ze in de Amerikaanse podcast Wiser Than Me. „Ik zou willen dat ik vrede had gehad met het ouder worden van mijn gezicht. Het is balen dat dat niet is gelukt, want dit is niet ’echt’. Maar ik kan er nu weinig meer aan doen.”