Amanda Balk in Opsporing Verzocht: ’Waar is je moraal en ethiek?!’

„De ochtend was rustig. Ik was net wakker en ging een kopje koffie zetten toen er werd aangebeld. Er stond een postbezorger voor de deur met een pakketje. Gewoon in een postbezorger-outfit. Toen zei ik: leg ’m maar voor de deur neer. Dan haal ik hem straks wel op”, vertelt ze over de bewuste dag in januari. Op de beelden is te zien dat wanneer Balk de deur opendoet, twee mannen haar huis binnen dringen.

„Hij kwam op mij af rennen en hij trapte mij. Ik vloog helemaal naar achteren toe. Toen kwam er nog iemand anders binnen en die ging bovenop me zitten. Ik gilde. Hij probeerde de hele tijd mijn keel dicht te knijpen. Enige wat ik dacht: ‘Mijn kind is boven’. Je staat dan niet meer voor jezelf in. Je angsten die je hebt vallen ergens ook weg door de boosheid die je voelt. Dat is je moedergevoel.”

Haar dochter, die boven lag te slapen, schrok wakker van het gegil en is meteen in de kast gaan zitten. Uiteindelijk lukte het Amanda om bij haar dochter in de kast te kruipen. De overvallers probeerden toen de deur dicht te doen. ,,Ik ben claustrofobisch, dus hield mijn been tussen de deur. Toen trapten ze keihard tegen mijn been aan. Ze zeiden de hele tijd tegen mij: ’Waar zijn je sieraden? Heb je contant geld?’.”

In de uitzending worden ook foto’s van de gestolen sieraden getoond. Het gaat om twee ringen, een diamanten collier en een horloge van het merk Audemars Piguet. „Waar liggen je grenzen, waar is je opvoeding, waar is je moraal en ethiek? Op het moment dat je een kind ziet en je gaat voor spullen dit doen... Dat kan gewoon echt niet. Daar ben ik wel ontzettend van geschrokken, van hoe ver mensen gaan”, vertelt Balk met een snik in haar stem.

De verdachten, een man van ongeveer 20 jaar oud en een man van tussen de 20 en 25 jaar oud, gingen ervandoor in een gestolen grijze Smart Forfour. Het voertuig werd drie dagen na de overval, op 10 januari, teruggevonden in Amsterdam Noord. De auto was in brand gestoken. Er worden getuigen gezocht die het voertuig tussen 6 en 10 januari ergens hebben zien rijden. De ene verdachte liet het pakketje dat hij zogenaamd kwam bezorgen achter in de woning. Het gaat om een kartonnen doos met als opschrift een handgeschreven cijfercode.