Spelen met je leven

Hij confronteert haar met een aantal nagespeelde sleutelmomenten uit haar leven en laat haar daarin zichzelf spelen, zonder verdere voorbereiding.

Kars regisseerde in Independent Boy (2017) ook al eens in ’real time’ het leven van een ander, maar nu graaft hij in Leyla’s verleden. Zo neemt hij de relatie met haar inmiddels overleden vader – gespeeld door Pierre Bokma – onder de loep. Net als de wrijvingen met haar moeder, in Drama Girl gestalte gegeven door Elsie de Brauw. Ook de liefdesperikelen met haar voormalige vriend – een rol van Jonas Smulders – passeren de revue.

Gesprekken en discussies met de regisseur voegen aan dit deels fictieve bouwsel nog een extra verdieping toe. Drama Girl werpt daarbij tal van vragen op. Waar worstelt Leyla nou precies mee? Wat bezielde haar om dit experiment aan te gaan en wat brengt het haar? Maar ook de inbreng van Vincent Boy Kars prikkelt. Want in hoeverre is zijn hoofdrolspeelster een spiegel voor zijn eigen levensleed in deze mengvorm van speelfilm, documentaire en dramatherapie? Intrigerend, zij het niet voor iedereen.