Slash: ’Dit is rock-’n-roll, dit is waar wij van houden’

De eerste en meteen ook belangrijkse vraag is: waarom? Waarom zou je nog een band willen als je ook al in het wereldberoemde, groter dan grote Guns N’ Roses zit? Slash haalt zijn schouders op, want het antwoord is simpel: „Dit is rock-’n-roll. Dit is waar wij van houden.”

Voor het begin van Slash, Myles Kennedy and The Conspirators moeten we dik tien jaar terug in de tijd. Slash maakte toen geen deel meer uit van Guns N’ Roses en ook niet meer van Velvet Revolver, waarin hij onder andere samenwerkte met wijlen Scott Weiland van Stone Temple Pilots. Alter Bridge-zanger Myles Kennedy raakte betrokken bij soloalbum Slash uit 2010. Bij de volgende plaat, Apocalyptic love uit 2012, hoorden hij en begeleidingsband The Conspirators (gitarist Frank Sidoris, bassist Todd Kerns en drummer Brent Fritz) er volledig bij. Enkele weken geleden bracht de groep vierde album 4 uit.

Chemie

Slash geeft toe zelf ook niet te hebben verwacht dat ze het zo lang zouden volhouden. „Dat weet je van tevoren nooit. Maar het is wel zo dat we vanaf het allereerste moment een uitstekende band hebben, naast een specifiek soort gelijkgestemdheid. In de liefde zou je dat chemie noemen”, vertelt hij grijnzend. „En net als bij relaties komt dat niet heel vaak voorbij, dus wanneer je het tegenkomt: hou vast, hou vol.”

Logistiek

De grootste uitdaging voor de groep is van logistieke aard, vertelt hij verder. „Zelf zit ik inmiddels ook weer in Guns N’ Roses, Myles heeft Alter Bridge, Frank heeft ook nog een andere bands en Todd en Brent zitten in wel zes andere gezelschappen. Toch is er door de jaren heen een soort ritme ontstaan, waarbij we tussen alle bedrijven door altijd wel ergens tijd vonden voor The Conspirators. Door de coronacrisis ging het nu anders. Ineens was er volop tijd.”

„Hoe de verdeling in tijd precies werkt tussen mijn oren?”, herhaalt hij. „Misschien is dat een van die dingen die je maar beter niet precies kunt weten, omdat het dan ineens niet meer kan werken. Feit is dat ik net als de rest van de wereld thuis kwam te zitten door de pandemie. Daar was ik met nieuwe muziek voor Guns N’ Roses bezig, toen ik ineens de drang voelde om voor The Conspirators aan de slag te gaan. Waarom en hoe je brein zo’n onderscheid maakt is een mysterie, maar je kunt er maar beter naar luisteren”, raadt hij aan.

Live opgenomen

Een geïnspireerde muzikant heeft het gemakkelijk, aldus Slash. „Het schrijven van deze nummers kostte me maar een paar weken. Vervolgens is iedereen eerst naar Los Angeles gekomen, waar we in mijn studio het voorwerk hebben gedaan. Daarna zijn we naar Nashville gegaan, waar we de plaat in tien dagen tijd live hebben opgenomen. Natuurlijk kreeg er gaandeweg iemand corona, waardoor we de boel een weekje hebben moeten platleggen. Maar daarna waren we alsnog snel klaar.”

Inspiratie is overigens niet het enige wat daarbij helpt. „Evident is dat je een stel mensen bij elkaar zet die kunnen spelen, die een instrument beheersen. Met alle technische tovenarij van tegenwoordig hoeft dat niet, maar wél als je live opneemt. Deze groep kan dat.”

Ongecompliceerd

Hij besluit: „Al met al is er weinig gecompliceerds aan deze groep en dat is ook een van de redenen waarom we er na ruim tien jaar nog zijn. Dat zit in die manier van werken, in het elkaar begrijpen, elkaar verstaan. Maar zeker ook in hoe wij daar onze lol uithalen, niet uit de mogelijke gevolgen van muziek maken. Geld, roem, een enorme impact maken wereldwijd: voor ons is het zonder al leuk genoeg. Zoals ik al eerder zei, dit is rock-’n-roll, dit is waar we van houden.”