Dansgroep Oxygen uit Maastricht grijpt naast miljoen

De ‘urban dance crew’ van oprichtster, frontvrouw en choreografe Jennifer Romen beet in de finale van het dansprogramma de spits af, maar eindigde als hekkensluiter van de vier overgebleven dansgroepen.

In aanloop naar de finale, die nog net voor de corona-lockdown werd opgenomen in Los Angeles, maakte Oxygen diepe indruk op de jury onder leiding van Jennifer Lopez. Vooral door de originaliteit van hun dansmoves en de enorme strakke uitvoering ervan, waardoor de 9-koppige dansgroep als één organisme lijkt te bewegen. Bijvoorbeeld in hun Shiva-routine, geïnspireerd op deze veelarmige godin uit het hindoeïsme.

Krachtige visuele illusies als deze leidden tijdens eerdere uitzendingen van World of Dance meer dan eens tot een staande ovatie van de juryleden. Hun relatief lage waarderingscijfers voor het finalenummer van Oxygen – gemiddeld een 9,3 - leek terug te voeren op het wat vlakke einde van dit laatste dansoptreden. Uiteindelijk ging de driekoppige dansformatie MDC 3 uit Californië met de eer strijken en mag zich de kampioen noemen van het vierde seizoen van World of Dance.