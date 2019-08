Martien Meiland bevestigt nieuw programma

„Jullie hebben het wellicht al vernomen: er komt een heel nieuw programma op SBS 6 en het heet Cash or Trash en ik word de presentator”, jubelt de nieuwbakken presentator in een video op Instagram. In het programma kunnen mensen ’een mooi erfstuk, unieke verzameling of bijzonder object’ laten taxeren door vijf handelaren, zo blijkt uit een oproep op de website. Wanneer de eerste uitzending is, is nog niet bekendgemaakt.

Martien is vanaf 26 augustus ook weer te zien in het tweede seizoen van Chateau Meiland. Daarin is onder meer te zien hoe het de gasten bevalt bij de Meilandjes, die in de Franse stad Limoges een kasteel hebben verbouwd tot chambres d’hôtes.