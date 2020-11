Klikbeet passeert 100.000 abonnees op YouTube

Klikbeet is na Klokhuis het tweede programma van de NTR dat voorbij deze grens gaat. Het wordt gemaakt door comedians Eva Crutzen, Tex de Wit, Alex Ploeg, Stefan Pop en Kees van Amstel. Samen met collega’s maken ze sketches die een eigen draai aan de actualiteit geven.

Maker Stefan Pop voelt zich al thuis in zijn nieuwe rol als influencer. „Nooit gedacht dat ons dit zou overkomen, maar wil je op de hoogte blijven wat online populair is, dan kan je niet meer om Klikbeet heen. Ik moet nu ophangen, want ik ga samen met YouTuber Kalvijn chillen in een gouden Lamborghini”, zegt de comedian.

Het programma is online, maar ook elke zondagavond op televisie te zien. Luc Willems van de NTR prijst de manier waarop online en televisie elkaar versterken. „Klikbeet is een mooi voorbeeld van hoe een tv-programma door een sterk onlinekanaal een nog groter publiek kan vinden, een publiek dat misschien nog amper lineaire televisie kijkt.”