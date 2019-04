Zingende BN’ers trekken 1,1 miljoen kijkers

It Takes 2, waarin BN’ers met geen of nauwelijks zangervaring gaan zingen, staat op de zesde plek van de kijkcijfertop. Naast Bert, Jörgen en Marieke nemen ook Robin Martens, Leo Alkemade, Mika van Leeuwen, Eva Cleven, Evi Hanssen en Dionne Slagter deel aan het derde seizoen van de RTL 4-zangshow. De komende weken werken zij onder leiding van professionals Trijntje Oosterhuis, Romy Monteiro of Di-rect-zanger Marcel Veenendaal aan hun gouden keeltje.

De zingende BN’ers legden het qua kijkcijfers af tegen de goochelkunsten van Victor Mids. Hij lokte met Mindf*ck ruim 2,1 miljoen kijkers naar NPO 1 en is daarmee goed voor de tweede plek in de kijkcijfertop.

De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat bijna 2,2 miljoen kijkers trok. De tweede aflevering van het laatste seizoen van De Kwis maakt de top drie compleet met ruim 1,5 miljoen kijkers. Ook de tweede aflevering van Frans Bauer in Amerika scoorde beter met een vijfde plek in de kijkcijferranglijst en 1,12 miljoen kijkers.