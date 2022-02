Hans Klok gaat trouwen

Tijdens zijn verjaardagsfeest in The Harbour Club in Amsterdam heeft Hans de ultieme liefdesvraag aan zijn vriend gesteld. Dann zei volmondig ’ja’ op het aanzoek van de illusionist.

De twee zijn ruim zes jaar samen. Hans was, voordat hij Dann tegen het lijf liep, al een tijdje vrijgezel. Daar kwam eind 2016 verandering in nadat hij iemand uit het publiek op het podium had gehaald om hem te helpen bij één van zijn illusies. Voor de ogen van een vol theater Carré sloeg de vonk tussen de mannen over.