Jan Rot: ’Niemand kan voorspellen of ik maart haal’

„Niemand kan voorspellen of ik maart haal”, aldus Rot. „Ik hoop het wel, het lijkt me leuk om erbij te zijn. Ik ben net aan een chemokuur begonnen, het valt tot nu toe mee. Maar ik wil ook geen valse hoop hebben.”

De tekstschrijver zit nu in de fase dat hij met de Britse makers van de musical overlegt over zijn vertaling. „Ik maak er ook zelf wel grapjes over”, bekende hij tegenover presentatrice Astrid de Jong. „Dan zeg ik: als de Britten moeilijk doen over dat zinnetje, zeg dan maar dat de vertaler ziek is en niet lastig gevallen mag worden.”

Toeren

Rot stelde eerder ook in het najaar nog te willen gaan toeren. „Toen ik hoorde dat het niet goed met mij afloopt, moest ik eerst drie weken slikken. Die momenten heb ik nog steeds. Maar ik ga niet de hele tijd alleen maar uit het raam hangen.”

Matilda, gebaseerd op het boek van Roald Dahl, vertelt over een meisje dat van lezen houdt. Het stuk was eerder een groot succes in Londen. Het is de eerste grote voorstelling die Rot vertaalt sinds Hello Dolly!. De Nederlandse versie van de Broadwaymusical ging vlak voordat corona uitbrak in première en werd na de galamiddag maar drie keer gespeeld.