André Hazes sr. evenaart bijzonder albumrecord

De Hazes 100 kwam in september 2006 officieel uit en moest de albumlijst voor de eerste keer na 29 weken verlaten. De verzamelaar ging in de jaren daarna liefst negentien keer op herhaling en staat inmiddels sinds april 2015 onafgebroken genoteerd. Dat was vlak na de release van de film Bloed, zweet en tranen.

Jarenlang was Dire Straits met Brothers in Arms recordhouder. Die plaat staat met 269 weken inmiddels op de vierde plaats in het overzicht van langst genoteerde albums ooit.