Billie Eilish leest reacties op sociale media niet meer

Eilish werd onlangs gekroond tot de jongste persoon die vier Grammy’s veroverde in de meest aansprekende categorieën. Dat leverde haar veel positieve commentaren op van haar fans, maar ook veel nare, op de persoon gerichte ’hate comments’. „Het is heel raar: hoe cooler de dingen zijn die je doet, hoe meer mensen je gaan haten”, zegt ze. „Ik weet dat het meestal om een hand vol ’gekkies’ gaat, waarvan sommige reacties nog best wel grappig zijn. Maar dat is tegelijkertijd ook het probleem, want wanneer is iets nog grappig en wanneer wordt het te persoonlijk?”

De zangeres wil graag dichtbij haar fans staan, maar wel tot op zekere hoogte. „Het is gewoon bizar wat ik allemaal over mezelf teruglees. Ik had hier al veel eerder mee moeten stoppen. Maar nu is het klaar, ik doe het niet meer.”