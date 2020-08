De geschiedenis van Hillary Rodham herschreven

Het is een geliefd genre in de Angelsaksische literatuur: ’what if’ boeken, ’alternate history novels’. Stephen Fry onderzocht in Making history hoe de geschiedenis gelopen zou kunnen zijn als Hitler niet geboren was. En Philip Roth exploreert in Het complot tegen Amerika wat er mogelijk gebeurd was als de charismatische vliegenier en nazi-sympathisant Charles Lindbergh in 1940 president van de VS zou zijn geworden. Ook Curtis Sittenfeld waagt zich aan het genre. In Rodham filosofeert ze hoe het zou zijn als Hillary niet met Bill Clinton was getrouwd.