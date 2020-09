Simone Kleinsma en Paul de Leeuw komen na 25 jaar met nieuw duet

„Muzikaal genie Miguel Wiels, de K3-huiscomponist, heeft weer een prachtig nummer: Tot de Maan en Terug geschreven dat perfect past in de voorstelling Paul & Simone: Zonder Jou”, zegt Paul. „Na overleg met Simone besloten we dan ook om het nummer als duet op te nemen in de show.”

Simone vond het nummer te mooi om alleen in de theatershow te houden. „Het feit dat het ook nog eens exact 25 jaar na het uitbrengen van ons andere duet Zonder Jou is, is puur toeval, maar o zo mooi.”

Simone Kleinsma en Paul de Leeuw zijn samen te zien in de voorstelling Paul & Simone: Zonder Jou. De voorstelling werd bedacht toen Hello, Dolly!, waar zij beiden in te zien zouden zijn, geannuleerd werd vanwege de coronacrisis.