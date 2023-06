Premium Het beste van De Telegraaf

John de Mol zou ’energieke ideeënmachine’ binnenhalen ’Machtigste man van Hilversum’ Frans Klein naar Talpa? ’Zijn wil is wet’

Door Daphne van Rossum

Frans Klein raakte de afgelopen jaren vaker in opspraak, maar ontsprong altijd de dans als een kat met zeven levens. Ⓒ ANP/HH

De geruchtenmachine draait overuren over Frans Klein. De NPO-directeur zou een spectaculaire overstap maken naar Talpa. Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd door Talpa, bevestigen bronnen binnen de omroep het wel. De handtekening is nog niet gezet, maar met Klein haalt John de Mol een energieke ideeënmachine binnen met een zeer machtig netwerk. Maar ook iemand die een smetje heeft: zo is een onderzoek naar ’misstanden’ bij de NPO waarbij hij een grote rol speelde, nog niet afgerond.