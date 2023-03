Johan Derksen nog steeds ziek, mist ook vrijdag Vandaag Inside

Ⓒ Brunopress

Johan Derksen is ook vrijdagavond niet te zien in het SBS6-programma Vandaag Inside. De 74-jarige analist is nog steeds ziek, laat een woordvoerder van Talpa weten aan het ANP. Het is nog niet bekend wanneer Derksen er weer is.