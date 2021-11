Emma Watson: Harry Potter was mijn thuis en mijn familie

„Harry Potter was mijn thuis, mijn familie en mijn wereld en Hermelien is nog steeds mijn favoriete personage ooit”, schrijft de 31-jarige actrice onder een foto van zo’n twintig jaar geleden waarop zij, Daniel Radcliffe (Harry Potter) en Rupert Grint (Ron Wemel) staan. „Een journalist zei ooit dat het irritant was hoe vaak ik zei dat ik zoveel geluk heb gehad. Maar ik wist gewoon dat dat zo was. En dat weet ik nog steeds.”

In de special over de tovenaarsleerling, die op 1 januari op HBO Max verschijnt, keert een groot deel van de originele cast terug. Naast Watson, Radcliffe en Grint werken ook onder anderen Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane en Ralph Fiennes weer mee. J.K. Rowling, de auteur op wiens boeken de films zijn gebaseerd, stond niet in het lijstje van mensen dat heeft meegewerkt aan de special. Het is niet duidelijk of zij ook haar medewerking heeft verleend.

Steun

Watson zegt dat ze enorm trots is op de films, haar medespelers en hoe zij met elkaar omgingen tijdens het filmproces. „Ik mis de crew van die films nog steeds elke dag. Ik weet dat jullie toevoeging aan deze films soms over het hoofd wordt gezien, daarom wil ik jullie ook bedanken”, schrijft Watson. „En bedankt aan alle fans die, ook na het laatste hoofdstuk, ons bleven steunen. De magie had niet bestaan zonder jullie.”

De eerste Harry Potter-film, Harry Potter en de Steen der Wijzen, verscheen in 2001. De reeks werd in 2011 afgesloten met Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 2. Het is een van de meest succesvolle filmreeksen uit de geschiedenis. De acht films brachten wereldwijd 10 miljard dollar op. In Nederland kochten meer dan 12 miljoen bezoekers een bioscoopkaartje.