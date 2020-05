Pure veerkracht op doek

Loes Koomen bij haar drieluik ’Tracks and gaps’(2020). Ⓒ Foto Anko Stoffels

De musea gaan bijna weer open. Veel galeries zijn dat al, vaak op afspraak. Dit is voorlopig het laatste interview in een reeks atelierbezoeken die wij aflegden tijdens de coronacrisis. De abstracte schilderijen van Loes Koomen passen perfect in deze onzekere tijden. Haar stoere, kleurrijke doeken spreken de kijkers moed in: ga door, hou vol. En wijzen hen op de zonniger kanten van het leven. „De rode draad in al mijn werk is optimisme en veerkracht.”