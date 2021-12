Premium Het beste van De Telegraaf

BN’ers afgebeuld in nieuwe serie: ’Geen interesse in aanstellerij’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Roy Meyer, Gaby Blaaser en Nouchka Fontijn gingen de uitdaging aan Ⓒ Shotbysud

De laatste jaren is er geen tekort aan shows met BN’ers erin. Ze doen vossenjachten in verre oorden, componeren klassieke muziekstukken, dansen op het ijs of aan een paal, of verhongeren bijna op een onbewoond eiland. Maar zoals in Special forces VIPs, een nieuw programma van RTL waarvan de eerste twee afleveringen nu op Videoland staan, zagen we ze nog niet eerder.