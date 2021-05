Jeangu Macrooy teleurgesteld maar blij met avontuur

„Het is natuurlijk een teleurstelling als je niet hoog eindigt, maar ja. Weet je, het was zo’n avontuur en ik ben zo blij”, zei Jeangu in Op1. De zanger gunt het winnaar Italië ook. „Ik heb echt staan springen voor het podium.”

In plaats van teleurstelling voelt de zanger zich vooral heel blij. „Het was zo’n feest dat dit heeft kunnen plaatsvinden in deze tijd, we dealen nog allemaal met corona, het was echt een blessing.”

De zanger kreeg van de internationale vakjury’s slechts elf punten voor zijn nummer Birth Of A New Age. Van de stemmende kijkers kreeg hij helemaal geen punten.