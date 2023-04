Nieuw zangduo Harry Mens & Wilfred Genee: ’Na zessen dubbel tarief!’

Wilfred Genee was te gast bij Business class, het wekelijkse praatprogramma van Harry Mens op RTL 7. De presentator van Vandaag inside schoof aan om te praten over zijn nieuwe onderneming: een online boekingsplatform voor artiesten waar hij samen met Robert Doornbos een belang in heeft. Maar Wilfred wilde er niet alleen over vertellen.

Zingen

Onlangs zat Harry Mens achter de microfoon bij The friday move, het wekelijkse radioprogramma van Wilfred bij BNR. In die uitzending waagden ze zich samen aan een liedje en dat was zo bevallen dat het Genee een goed idee leek om ook in Business class een moppie te zingen.

Harry is de beroerdste niet, dus was er niets dat het stel weerhield om de microfoon ter hand te nemen voor een onnavolgbare karaokeversie van Het dorp. De evergreen uit 1974 groeide in de uitvoering van Wim Sonneveld uit tot een klassieker, de versie van Genee en Mens is om hele andere redenen minstens zo memorabel.

Vanaf de eerste noot gaat Mens de mist in, maar na afloop zijn ze meer dan tevreden: „We zijn te boeken!” grapt Wilfred waarna Harry daar, zakelijk als altijd aan toevoegt: „Na zessen dubbel tarief!”

Tekst gaat verder onder de video.

Boeken

Het boekingsplatform van Genee bemiddelt voor heel wat sterren. Voor de juiste prijs zijn bekende namen als Guus Meeuwis, René Froger, Glennis Grace, Gordon en Duncan Laurence te boeken. Ook Wilfred zelf is beschikbaar, hij rekent voor een optreden 6600 euro.