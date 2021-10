Ophef over ’guru-druppels’ van Giel Beelen: ’Het ontspoort je hersenen’

De druppels, waarvoor 39,99 euro gevraagd wordt, zijn door het consumentenprogramma Radar onder de loep genomen. De ’Shambala’-druppels bestaan naast alcohol uit twee andere hoofdingrediënten: caapi en bobinsana. Caapi is het belangrijkste ingrediënt in de hallucinerende drank ayahuasca en is onder meer in Frankrijk en Australië verboden. Bobinsana is een plant met MAO-remmende stoffen, net als een anti-depressivum. Volgens onderzoek dat is gedaan door een farmacoloog zijn de druppels in feite een soort anti-depressiva. „Het is een kruidenmiddel, maar wat je in feite aan het slikken bent is een antidepressivum”, aldus farmacoloog Thomas Dorlo van het Nederlands Kankerinstituut.

’Gevaarlijke combinatie’

Een andere farmacoloog is in Radar van mening dat de druppels verboden zouden moeten worden. „Potentieel is deze combi gevaarlijk want wat er gebeurt, is dat je hersens ontsporen, ontregelen”, stelt Renger Witkamp. Toch denkt hij niet dat het daar snel van zou komen. „Dan moeten er eerst ongelukken gebeuren.”

Doordat niet duidelijk is hoeveel er van de twee hoofdingrediënten in de druppels zitten, is het gevaarlijk en liggen bijwerkingen volgens de farmacoloog op de loer. „Ik weet niet exact hoeveel van de stoffen erin zitten en ik denk dat de producent het ook niet exact weet en dat het er daarom niet op staat. Uiteindelijk zou het tot verhoging van het serotonineniveau (een zogenoemd ’gelukshormoon’, red.) kunnen leiden en als dat te hoog wordt kan dat tot bijwerkingen leiden. In extreme gevallen zelfs tot iets wat serotonineshock heet”, legt Dorlo uit.

’Supertrots’

In het programma waar de verslaggever Beelen confronteert met de bevindingen van de farmacologen en stelt dat zij ’wel weten waar ze het over hebben’, antwoordt de dj stellig: „Ik denk het niet.”

Giel is van mening dat het heel normaal is dat gebruikers niet precies weten wat er in de kruidendruppels zit. „Ik weet niet hoeveel takjes erin gaan, dat weet je nooit!” Wel is hij overtuigd van de werking van de druppels, omdat hij na een paar weken gebruik er van dacht: „Shit, wat zit ik er lekker in en dat wilde ik delen met de wereld!”

Op Instagram Stories zegt hij nogmaals achter het product te staan. „Ik ben nog steeds supertrots op shambala dat bij mij (en inmiddels vele anderen) zorgt voor een betere verbinding met mezelf.”

Het item maakt bij kijkers op Twitter de tongen los. Zo schrijft iemand: „Waar is Giel Beelen mee bezig? Is dit serieus?!”, en een ander twittert: „Giel Beelen slaat een nieuwe weg in. De shambala Wappie!”