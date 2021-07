Ex Naya Rivera: ’Ons zoontje mist jou, maar hij weet dat hij je weer zal zien’

Naya verdronk op 8 juli 2020 terwijl ze een boottochtje maakte met haar zoon Josey op een meer vlakbij Los Angeles. Het jongetje overleefde het omdat de actrice hem aan boord van de boot wist te zetten nadat ze gezwommen hadden, maar zichzelf kon ze niet meer redden. Vijf dagen na het incident werd haar levenloze lichaam gevonden. „Het jaar is zo snel voorbij gevlogen dat het niet voelt alsof het alweer een jaar geleden is. Ons zoontje is zo hard gegroeid.”, schreef Ryan zaterdag op Instagram.

Met hun zoontje gaat het goed. „Hij mist jou, maar hij weet dat hij je terug zal zien”, schrijft de acteur aan zijn ex. „Hij is in goede handen en heeft veel familie en mensen om hem heen die van hem houden, en hij heeft jou.”

De maand juli zal voor hem altijd ’een vreemde maand in het jaar blijven’, meent Dorsey. „Het is nog steeds moeilijk om foto’s te zien, ik heb nog niet alles kunnen lezen of bekijken.... als de jaren voorbij gaan, zal ik kracht ervaren wanneer ik de herinneringen zal delen aan de meest heldere ster van jouw nalatenschap op aarde, onze prachtige zoon Josey.”

Het is ook om die reden dat hij hun zoontje met zijn duimen omhoog op de foto heeft gezet. „Het leek gewoon juist. Ik herinner me de eerste keer dat hij dat deed, toen jij bij jiu jitsu je duimen naar hem opstak en hij dat gebaar terugmaakte... dat was zo lief. Misschien is het onnozel en slaat het nergens op om dit op Instagram te zetten, maar het hele gebeuren slaat nergens op.” Tot slot wenst Dorsey andere mensen die een dergelijk verlies meemaken of hebben meegemaakt, veel sterkte.