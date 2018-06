Koningin Margrethe stelt kleding tentoon

Zevenendertig outfits en tweeënveertig accessoires als hoeden en schoenen zijn tot 9 september te zien in Den Gamble By, Het oude stadje, een openluchtmuseum in Aarhus. Op twee locaties in het museum is kleding van Margrethe te zien. Aan de hand van haar kleding worden verschillende kanten van het leven van Margrethe belicht. Ook worden poppen, schoolboeken en een fiets van de vorstin tentoongesteld.

Voor het museum is de expositie rond Margrethe, beschermvrouwe en frequent bezoekster van Den Gamble By een unicum. Nooit eerder was er zo’n grote tentoonstelling in het openluchtmuseum.

De vorstin is dinsdag van de partij bij de opening van de tentoonstelling Fra Dronningens Garderobe (uit de garderobe van de koningin). Vanaf woensdag is de expositie geopend voor het publiek.

Zou één van deze outfits van de koningin terug te zien zijn in de tentoonstelling? Ⓒ Hollandse Hoogte