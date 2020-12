Vindt Céline Dion eindelijk rust in Canada na JAREN van ellende?

Ⓒ Getty Images

Nu de coronacrisis een gat in de agenda van Céline Dion heeft geslagen, zit de zangeres noodgedwongen thuis. Of beter gezegd: in een van haar huizen. En daar lijkt er nu nóg een bij te komen, want de zangeres heeft volgens intimi heimwee gekregen naar haar geboorteland Canada en zou zelfs overwegen om te verhuizen. Hopelijk weet Céline daar meer rust te vinden, want de afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor de zangeres. De dramatische dieptepunten in haar leven wisselden elkaar in hoog tempo af.