Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Vogels’ is een poëtische poging tot verbinding

— Wat: toneel — Wie: ITA — Regie: Alize Zandwijk — Spel: o.a. Jesse Mensah, Chris Nietvelt, Steven van Watermeulen, Gijs — Scholten van Aschat — Info: ita.nl

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

David (Steven Van Watermeulen) bezoekt zijn zoon Eitan (Jesse Mensah) in het ziekenhuis. Ⓒ Fabian Calis

Wat als dat wat je tot in je diepste vezels haat, ook diep in jezelf verborgen blijkt? Dat is op zich genoeg om een fikse identiteitscrisis te veroorzaken. Maar wat maakt überhaupt wie je bent? Waar je voor staat in het leven? En waarom kunnen we ’de ander’ zo hartgrondig haten op basis van... ja, van wat eigenlijk?