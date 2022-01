Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe eigenaar biedt haar een baan aan Chateau Meiland verkocht: ’Oude bewoner keert terug’

Door Edwin Bredius

Eindelijk verkocht! Chateau Meiland wisselt van eigenaar. Ⓒ Weekblad Privé

Zelf stond Nadège als huishoudster jarenlang klaar voor de Meilandjes. Ze boende zich in hun Chateau Marillaux jarenlang suf voor de inmiddels bekende tv-familie, tot ze - officieel vanwege corona - werd ontslagen. Maar goed nieuws! Chateau Meiland is eindelijk verkocht, en voor Nadège zou er wel eens een verrassende comeback in de maak kunnen zijn.