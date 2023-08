Glibberfestijn op de planken: succesvolle Slijmfilms krijgen vervolg in theater

Een musical over slijm; het klinkt op papier net zo onwaarschijnlijk als een filmreeks over dat onderwerp. En toch bewees producent NewBe dat het online succes van YouTube-ster Bibi – haar kanaal heeft ruim 800.000 volgers – zich een paar jaar terug geleden liet vertalen tot bioscoopfilm. Het vierde deel, De oneindige slijmfilm, draait deze zomer met succes op het witte doek.

Fascinerend

„Wij hebben ook lang getwijfeld of de slijm-rage een kortlopende hype of een trend was”, zegt producent Maurits Spijkerman met een lach. „Maar het is een blijvertje. Slijm blijft kinderen fascineren. En het is ons inmiddels gelukt er een hele wereld omheen te bouwen.”

De slijmrage geeft heel veel artistieke vrijheid, knikt Spijkerman. „Alles kan en alles mag met slijm”, legt hij uit. „In de laatste films zijn we ook veel meer genre gaan verkennen: slijm in de jungle, slijm in de ruimte. De verhalen gaan inmiddels al over zoveel méér dan alleen slijm.”

Avontuur

In de musical nemen oude én nieuwe personages het slijmverhaal over en beleven een nieuw avontuur. Het theaterspektakel wordt ontwikkeld door BazarMedia, van Het Feest van Tante Rita en het event Zin in zappelin Live. In de voorstelling zullen nieuwe liedjes te horen zijn, maar ook hits uit de films, zoals Slijm is alles, Zwemmen in slijm en Iedereen is gek op slijm.

„We mikken op de doelgroep tussen zes en veertien jaar”, legt producent Arnan Samson uit. „Dat zijn ook de kinderen die de YouTube-video’s kijken en naar de bioscoop kwamen.” Het wordt een ’requel’ van de eerste twee films, een remake en een sequel in één. „Het verhaal slaat een brug naar de bioscoopverhalen, maar het wordt ook een wereld op zich”, aldus Samson.